Кучма ушел из контактной группы в Минске – Офис президента

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Леонид Кучма предлагал сложить полномочия главы украинской делегации на минских переговорах и передать их вице-премьеру Алексею Резникову.

Второй президент Украины Леонид Кучма покинул пост главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе, которая ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

На сегодняшней встрече с Кучмой президент Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу и сказал, что "с уважением и почтением" отнесся к его решению выйти из контактной группы.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", – заявил Зеленский.

Кучма отметил, что в случае необходимости "готов делиться опытом и предоставлять консультации о шагах на пути к установлению мира".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в минском и нормандском форматах. Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года.

3 июня 2019 года Кучма снова возглавил украинскую делегацию.

5 мая 2020 года Зеленский обновил состав украинской делегации в контактной группе. После этого президент рассказывал, что Кучма просил передать его полномочия вице-премьеру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову, который был назначен первым замглавы делегации.