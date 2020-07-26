Соблюдение перемирия на Донбассе будет первым шагом к миру – Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук подчеркнул, что за все время войны на Донбассе боевики ни разу не соблюдали условий перемирия.

Если 27 июля на Донбассе действительно наступит перемирие, оно станет началом пути к миру. Такое мнение первый президент Украины Леонид Кравчук выразил "Обозревателю" в интервью, фрагменты которого были опубликованы 25 июля.

"Если прекращение огня произойдет, конечно, я буду праздновать. Это будет начало реальной договоренности, первый шаг и большое дело, мы начнем идти к миру", – сказал он.

Первый президент Украины предполагает, что указание прекратить огонь боевики могли получить из Москвы.

В то же время политик напомнил, что ранее ни одна договоренность о прекращении огня террористами выполнена не была.

"Это люди, которые вне закона, вне международных норм отношений между странами. Они могут действовать как угодно и при любых условиях", – объяснил Кравчук.

Он отметил, что "готов аплодировать", если произойдет полное прекращение огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.