"С захватчиками можно договариваться только об их капитуляции". Сенцов прокомментировал грядущее перемирие на Донбассе

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов считает, что очередная попытка договориться с Россией о мире на Донбассе обречена на неудачу.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе может обернуться разочарованием и потерями для Украины. Такое мнение в Facebook высказал украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов.

"После коварного убийства трех морпехов, неудачной эвакуации медика и издевательств оккупантов над его телом нам предлагают очередное перемирие с врагом. Кроме стандартных запретительных мер, которые применялись при прошлых неудачных попытках, военным не позволят вести разведку, инженерные работы и использовать беспилотники. Наблюдать за выполнением этих неуместных условий будут несколько сотен офицеров из Генштаба. Я здесь, на месте, целый день общался с военными. Цитировать, что говорят солдаты и офицеры об этом перемирии и главнокомандующем, нельзя, потому что приличных слов нет", – написал Сенцов.

Он считает, что очередная "попытка договориться с [президентом РФ Владимиром] Путиным обречена на неудачу".

"Она может обернуться не только разочарованием, но и потерями. С захватчиками можно договариваться только об их капитуляции!" – заключил Сенцов.

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Сенцов был задержан в оккупированном Крыму и в августе 2015 года приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. Режиссер категорически отвергал обвинения.

В сентябре 2019-го Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.