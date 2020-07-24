Украина ожидает, что Россия "покажет готовность к деэскалации", заявил нардеп от "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Андрей Костин.

Россия на заседании трехсторонней контактной группы согласилась с необходимостью придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, который вступит в силу с полуночи 27 июля. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил нардеп от "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Андрей Костин.

По его словам, переговоры шли трудно и достигнутая договоренность о перемирии "является следствием эффективной работы украинской делегации с нашими международными партнерами в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран – участниц нормандского формата".

"Конечно, мы надеемся, что РФ и подконтрольные ей вооруженные формирования на территории ОРДЛО будут придерживаться всех [договоренностей]. По крайней мере, РФ согласилась с этим на заседании контактной группы. Однако мы понимаем, что причин доверять стране, которая уже седьмой год подряд ведет вооруженную агрессию против нашей страны, совершила незаконную аннексию Крыма, посягнула на нашу территориальную целостность и суверенитет, мало", – отметил Костин.

Нардеп заверил, что украинские власти делают все, "чтобы наши защитники и защитницы перестали гибнуть, и надеемся, что на деле РФ тоже покажет готовность к деэскалации и, как следствие, выведет свои войска с территории Украины".

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.