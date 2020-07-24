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РФ на переговорах в Минске отказывается утвердить согласованные 13 районов для разминирования – украинский дипломат

Россия публично требует полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, при этом вместе с представителями ОРДЛО продолжает блокировать любое продвижение в политической подгруппе на минских переговорах, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

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На минских переговорах договорились о полном прекращении огня
На минских переговорах договорились о полном прекращении огня
Фото: depositphotos.com

Российская сторона в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования. Об этом 23 июля на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, пишет "Укринформ".

"Мы приветствуем вчерашнюю договоренность в ТКГ о дополнительных мерах по закреплению режима прекращения огня начиная с 00.01 часов 27 июля. Украина полностью обязуется выполнять согласованные меры и рассчитывает, что российская сторона также выполнит взятые на себя обязательства. Вместе с этим мы не можем выразить аналогичный оптимизм относительно других мер безопасности, о которых сейчас ведутся переговоры в рамках ТКГ, включая разведение войск и техники, а также отвод тяжелого вооружения и разминирование. Наиболее тревожным в отношении последнего вопроса является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования", – сказал Цымбалюк.

Он напомнил, что Россия публично требует полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, при этом вместе с представителями ОРДЛО продолжает блокировать любое продвижение в политической подгруппе на минских переговорах.

В том числе по вине российской стороны практически заблокировано обсуждение вопроса особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, добавил Цымбалюк.

Трехсторонняя контактная группа 22 июля в ходе видеоконференции договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Перемирие должно начаться с полуночи 27 июля.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, переговоры, прекращение огня, контактная группа, разминирование, Евгений Цымбалюк, ОРДЛО
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