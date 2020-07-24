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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Теперь наши военные должны стоять на линии фронта с закрытыми глазами и связанными руками – Жорин

Запреты, утвержденные на заседании трехсторонней контактной группы, очень сильно демотивируют войска, заявил экс-командир полка "Азов", руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин.

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Жорин: Парни на фронте намного ближе понимают проблему, которая существует у нас в стране
Жорин: Парни на фронте намного ближе понимают проблему, которая существует у нас в стране
Фото: Максим Жорін / Facebook

У действующей власти “очень сильные проблемы с памятью”, поскольку все предыдущие договоренности по поводу прекращения огня на Донбассе ни разу не выполнялись ни Российской Федерацией, ни "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил экс-командир полка “Азов”, руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин в эфире программы “Повечерье” на "4 канале", комментируя договоренности о “полном и всеобъемлющем” прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Видео он опубликовал в своем Facebook.

“У нас в “Азове” всегда было правило: за одного погибшего нашего побратима мы делали так, чтобы было 10 погибших врагов. А в этой ситуации кажется, что за погибшего нашего власть идет на 10 уступок врагу”, – заявил Жорин.

Экс-командир “Азова” считает, что нельзя постоянно подстраиваться под врагов – Украина должна начать выдвигать свои условия перемирия на Донбассе. Жорин заверил, что запреты, утвержденные на заседании ТКГ, очень сильно демотивируют войска.

“Парни на фронте намного ближе понимают проблему, которая существует у нас в стране. Они на себе чувствуют, когда работают или не работают договоренности. На передовой они так видят переговоры: прилетело по ним сегодня что-то или нет, погиб побратим или нет”, – отметил он.

https://www.facebook.com/MaksymZhorin/videos/589771151708895/

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, перемирие, ДНР, контактная группа, ЛНР, война на Донбассе, Максим Жорин, трехсторонняя контактная группа
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