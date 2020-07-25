Два дня до перемирия на Донбассе. Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

В результате обстрелов боевиков на Донбассе никто из украинских военнослужащих не пострадал, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В течение 24 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки противник трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оккупанты обстреляли и позиции украинских защитников вблизи Гнутово, Лебединского, Пищевика и Широкино, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – отметили в штабе.

Кроме того, обстрелам из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия подверглись позиции ООС у Новотошковского и хутора Свободный в Луганской области.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, за минувшие сутки украинские воины ранили одного захватчика. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток боевики уже дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.