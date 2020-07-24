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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если в 2020 году Минские соглашения не выполнят, Украина попросит об их модернизации – Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что лидеры стран "Нормандской четверки" сожалеют о согласовании текста Минских соглашений.

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Резников: В любом случае минская площадка как логистический центр должна остаться
Резников: В любом случае минская площадка как логистический центр должна остаться
Фото: mtot.gov.ua

Украина будет просить лидеров стран "Нормандской четверки" пересмотреть Минские соглашения, если в 2020 году их не удастся реализовать.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью "Фокусу", выдержки из которого опубликовал 24 июля "Интерфакс-Украина".

"Президент называл срок – один год, в 2020-м он истекает. Думаю, в любом случае минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. По условиям, которые нереалистично выполнить, будем просить лидеров "Нормандии" поддержать их модернизацию", – сказал он.

Вице-премьер считает, что международные партнеры Украины сожалеют, что "проявили мягкость" и позволили Москве "так далеко зайти, в том числе с текстом "Минска", с жесткими обязательствами, которые Украине было предложено взять на себя".

"Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательство в наш суверенитет", – уточнил Резников.

По его словам, украинская сторона после избрания президентом Владимира Зеленского попыталась "вдохнуть жизнь в пребывающее в коме тело" Минских соглашений и постараться остановить войну.

"Запад это видит, понимает. И если Минск снова не окончится тем, что записано в Минских соглашениях, – проведением выборов под украинским флагом, по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, выведением иностранных войск, – тогда придется честно сказать: "Мы сделали все, что могли, но нет политической воли РФ окончить эту войну", – объяснил Резников.

23 июля Зеленский заявил, что Украина настаивает на "расшифровке каждого пункта" Минских соглашений.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Минск, переговоры, Алексей Резников, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе
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