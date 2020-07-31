Журналист Литвин: Люди против Кравчука, который связан с Медведчуком, но если что – за Порошенко, запитавшего Медведчука жизнью, как тортик сладкоежку

Те, кто критикует назначение в ТКГ первого президента Украины Леонида Кравчука, якобы связанного с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, забывают, насколько тесными и прочными были связи с Медведчуком у пятого президента страны Петра Порошенко. На это обратил внимание журналист Дмитрий Литвин.

Люди, считающие "зрадой" замену главы украинской делегации на минских переговорах, сами не замечают логических противоречий. Так журналист Дмитрий Литвин прокомментировал в Facebook заявления о неприемлемости назначения руководителем украинской части трехсторонней контактной группы первого президента Украины Леонида Кравчука.

Претензии Кравчуку сводятся к тому, что он был в одной партии с нынешним главой политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, отметил Литвин.

"Так а [экс-глава украинской делегации, бывший премьер-министр Евгений] Марчук не был? А у [экс-главы украинской делегации, второго президента Украины Леонида] Кучмы разве Медведчук не работал главой администрации, когда Кучма был президентом? И на что сейчас в ТКГ могут повлиять такие факты? А еще один предлагавшийся вариант "патриота" в ТКГ – [экс-председатель Верховной Рады Александр] Турчинов – разве совершал какие-то демарши, когда Юля (глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко. – "ГОРДОН") вместе с Медведчуком пыталась сделать "ширку" с [бывшим президентом и премьер-министром Украины Виктором] Януковичем?" – интересуется журналист.

Литвина поражает, что большинство из критиков Кравчука являются членами группы поддержки пятого президента Петра Порошенко.

"Петр – это как раз тот человек, при котором Медведчуку не просто удалось вернуться в большую политику Украины, из которой при Януковиче его выдавили, но еще и стать одним из олигархов, то есть приобрести значительный медиа- и политический ресурс. И это после Майдана! То есть эти люди против Кравчука, который типа связан с Медведчуком, но если что – за Порошенко, который запитал Медведчука жизнью, как тортик сладкоежку", – написал автор.

28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Тот заявил, что готов к компромиссам в переговорах по Донбассу.