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ПОЛИТИКА

Журналист Литвин: Люди против Кравчука, который связан с Медведчуком, но если что – за Порошенко, запитавшего Медведчука жизнью, как тортик сладкоежку

Те, кто критикует назначение в ТКГ первого президента Украины Леонида Кравчука, якобы связанного с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, забывают, насколько тесными и прочными были связи с Медведчуком у пятого президента страны Петра Порошенко. На это обратил внимание журналист Дмитрий Литвин.

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С 30 июля Кравчук возглавляет украинскую делегацию в ТКГ
С 30 июля Кравчук возглавляет украинскую делегацию в ТКГ
Фото: ЕРА

Люди, считающие "зрадой" замену главы украинской делегации на минских переговорах, сами не замечают логических противоречий. Так журналист Дмитрий Литвин прокомментировал в Facebook заявления о неприемлемости назначения руководителем украинской части трехсторонней контактной группы первого президента Украины Леонида Кравчука.

Претензии Кравчуку сводятся к тому, что он был в одной партии с нынешним главой политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, отметил Литвин.

"Так а [экс-глава украинской делегации, бывший премьер-министр Евгений] Марчук не был? А у [экс-главы украинской делегации, второго президента Украины Леонида] Кучмы разве Медведчук не работал главой администрации, когда Кучма был президентом? И на что сейчас в ТКГ могут повлиять такие факты? А еще один предлагавшийся вариант "патриота" в ТКГ – [экс-председатель Верховной Рады Александр] Турчинов – разве совершал какие-то демарши, когда Юля (глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко. – "ГОРДОН") вместе с Медведчуком пыталась сделать "ширку" с [бывшим президентом и премьер-министром Украины Виктором] Януковичем?" – интересуется журналист.

Литвина поражает, что большинство из критиков Кравчука являются членами группы поддержки пятого президента Петра Порошенко.

"Петр – это как раз тот человек, при котором Медведчуку не просто удалось вернуться в большую политику Украины, из которой при Януковиче его выдавили, но еще и стать одним из олигархов, то есть приобрести значительный медиа- и политический ресурс. И это после Майдана! То есть эти люди против Кравчука, который типа связан с Медведчуком, но если что – за Порошенко, который запитал Медведчука жизнью, как тортик сладкоежку", – написал автор.

https://www.facebook.com/dmltvn/posts/3334352073297582

28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Тот заявил, что готов к компромиссам в переговорах по Донбассу.

Теги: Леонид Кравчук, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Леонид Кучма, Александр Турчинов, Евгений Марчук, Дмитрий Литвин, назначение, трехсторонняя контактная группа
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