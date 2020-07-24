ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Турчинов: Порошенко многое переосмыслил в жизни

Будучи у власти, трудно разбираться в людях, а в оппозиции начинаешь ценить тех, кто подставляет плечо. Так глава штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов описал метаморфозы, которые, на его взгляд, произошли с пятым президентом Украины Петром Порошенко за год после окончания президентских полномочий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Турчинов: На ключевую позицию Порошенко пригласил человека, который никогда не будет раздавать комплименты
Турчинов: На ключевую позицию Порошенко пригласил человека, который никогда не будет раздавать комплименты
Фото: rnbo.gov.ua

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сегодня совсем другой человек по сравнению с теми временами, когда он занимал пост президента Украины. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 24 июля, сказал глава штаба партии, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"То, что Петр Порошенко многое переосмыслил в своей жизни, я в этом убежден и могу это подтвердить, так как общаюсь с ним. Для него приоритет – не противостояние с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, а организация сопротивления [президенту России Владимиру] Путину и российской агрессии", – утверждает Турчинов.

По его мнению, только сейчас приходит понимание, "кто чего стоит".

"Когда ты у власти, довольно трудно разбираться в людях, которые выстраиваются в очередь, чтобы попасть к тебе. А когда ты в оппозиции, то начинаешь ценить тех немногих, кто подставляет плечо и идет с тобой вместе трудным путем", – считает политик.

Турчинов заявил, что свидетельством происходящих с Порошенко изменений стал его выбор главы штаба политсилы.

"То, что он пригласил меня возглавить штаб, говорит само за себя. Раньше всегда всем руководил он лично, занимаясь и макроменеджментом, и микроменеджментом, замыкая на себе решение практически всех вопросов. А сейчас фактически на ключевую позицию Порошенко пригласил человека, который никогда не будет раздавать комплименты и не будет подыгрывать тому, с чем не согласен. Он знает, что я никогда не прогибаюсь под обстоятельства и всегда занимаю твердую позицию, независимо от того, нравится это кому-то или нет", – отметил экс-секретарь СНБО.

Турчинов занимал пост секретаря СНБО с декабря 2014 года по май 2019 года. Был народным депутатом III, IV, V, VI, VII, VIII созывов (сперва в составе Блока Юлии Тимошенко, в августе 2014-го перешел в "Народный фронт"). С 23 февраля по 7 июня 2014 года, до избрания Порошенко, занимал должность временно исполняющего обязанности президента Украины.

30 июня 2020 года он сообщил, что возглавил штаб "Европейской солидарности".

Теги: Петр Порошенко, Александр Турчинов, Европейская солидарность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери
Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери
"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну
"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну
Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото
Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото
Украинская модель Полканова родила дочь
Украинская модель Полканова родила дочь
"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера
"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
64-летний Гибсон переболел COVID-19
64-летний Гибсон переболел COVID-19
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 килограммов. Фото до и после
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 килограммов. Фото до и после
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS