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ПОЛИТИКА

Казанский о назначении Кравчука главой украинской делегации в ТКГ: Должность эта номинальная

Украинская делегация на переговорах в Минске не может ничего принять или подписать без согласия руководства страны, заявил журналист Денис Казанский, комментируя заявление нового главы делегации страны в трехсторонней контактной группе, первого президента Леонида Кравчука о готовности к компромиссам.

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Казанский считает, что боевики "ЛДНР" и Россия на компромиссы не согласны
Казанский считает, что боевики "ЛДНР" и Россия на компромиссы не согласны
Фото: Антон Гриценко / Facebook

Украинский журналист Денис Казанский, который около двух месяцев назад вошел в политическую подгруппу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, назвал должность главы украинской делегации на переговорах в Минске номинальной. Об этом он написал в своем Facebook.

"Мне сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен. Единственное, что могу сказать – надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком – еще не знаю. Но в любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны", – отметил Казанский.

Он прокомментировал заявление Кравчука, где тот заявил о намерении идти на компромиссы с другими сторонами военного конфликта.

"На самом деле, Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом закон об особом статусе Донбасса, который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 года Украина согласилась на имплементацию "формулы Штайнмайера", что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества", – напомнил журналист.

Он подчеркнул, что за это время Россия и оккупационная администрация ОРДЛО показали, что к компромиссам они не склонны.

"Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ, – будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", – добавил журналист.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3234589639953859

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Леонида Кравчука.

Он заявил, что готов к компромиссам в переговорах по Донбассу.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Леонид Кучма, Донбасс, переговоры, Денис Казанский, боевики, война на Донбассе, ОРДЛО
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