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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не "особый статус", а "особая система управления". Кравчук пояснил, о чем будет говорить на переговорах в Минске

Оккупированному боевиками Донбассу для реинтеграции в Украину нужно предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, который 30 июля стал новым главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что речь идет не об особом статусе, а только о системе местного самоуправления.

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Кравчук: Мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос
Кравчук: Мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос
Фото предоставлено телеканалом NewsOne

Назначенный главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью Общественному рассказал, что готов обсуждать на переговорах в Минске особую систему управления на Донбассе, но не его особый статус.

Говоря о компромиссах, на которые может быть готова украинская сторона, первый президент Украины сказал: "Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", – отметил Кравчук.

Он напомнил, что во время своей президентской каденции подписал закон о свободной экономической зоне в этих районах.

"Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", – подчеркнул глава делегации.

Он сказал, что эти два возможных компромисса не касаются суверенитета.

"А по вопросу особого статуса, это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, можно дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", – считает Кравчук.

Он добавил, что Россия на особую систему управления пока не соглашается, но этот механизм нужно прописать.

"Как я это вижу: надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше, – это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления", – резюмировал Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Леонида Кравчука.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, самоуправление, переговоры, особый статус Донбасса, война на Донбассе
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