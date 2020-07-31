Сможет ли Кравчук обдурить Путина? В соцсетях рассуждают о назначении Кравчука в ТКГ

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил первого президента Леонида Кравчука главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе вместо подавшего в отставку Леонида Кучмы.
"Я принял решение: если я смогу (а я этого хочу) что-то сделать, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", – прокомментировал назначение Кравчук.
Колумнист, политический обозреватель Виталий Портников считает, что личность руководителя делегации Украины важна только лишь в том случае, если президент РФ Владимир Путин действительно хочет закончить войну на Донбассе.
Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов с сарказмом рассуждает о том, кто сможет заменить Кравчука в будущем.
Телеведущая Наталья Влащенко считает критику в адрес первого президента необоснованной.
В свою очередь журналист Дмитрий Литвин пришел к выводу, что назначением Кравчука недовольны в первую очередь сторонники пятого президента Петра Порошенко.
Журналист, историк Александр Зинченко считает, что назначение Кравчука – не повод для истерик.