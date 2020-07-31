Сможет ли Кравчук обдурить Путина? В соцсетях рассуждают о назначении Кравчука в ТКГ

Комментируя назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Минске, политический обозреватель Виталий Портников отметил, что обхитрить президента РФ Владимира Путина, если он действительно не решил закончить войну на Донбассе, вряд ли удастся.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил первого президента Леонида Кравчука главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе вместо подавшего в отставку Леонида Кучмы.

"Я принял решение: если я смогу (а я этого хочу) что-то сделать, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", – прокомментировал назначение Кравчук.

Колумнист, политический обозреватель Виталий Портников считает, что личность руководителя делегации Украины важна только лишь в том случае, если президент РФ Владимир Путин действительно хочет закончить войну на Донбассе.

Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов с сарказмом рассуждает о том, кто сможет заменить Кравчука в будущем.

Телеведущая Наталья Влащенко считает критику в адрес первого президента необоснованной.

В свою очередь журналист Дмитрий Литвин пришел к выводу, что назначением Кравчука недовольны в первую очередь сторонники пятого президента Петра Порошенко.

Журналист, историк Александр Зинченко считает, что назначение Кравчука – не повод для истерик.