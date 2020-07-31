Песков о выходе Козака из переговоров в нормандском формате: На уровне помощников переговоры будут продолжаться

Информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу в нормандском формате из-за отказа заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака участвовать в переговорах на уровне политсоветников является передергиванием. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что в нормандских переговорах задействованы помощники глав государств, министерства иностранных дел стран нормандского формата и контактные группы Фото: ЕРА

Решение замглавы администрации президента России Дмитрия Козака отказаться от переговоров на уровне политсоветников в нормандском формате не значит, что переговорный процесс по Донбассу будет свернут. Об этом в комментарии журналистам сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

По его словам, информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу является передергиванием.

Песков напомнил, что в этой работе задействованы помощники глав государств, министерства иностранных дел стран нормандского формата и контактные группы.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что на уровне помощников работа будет продолжаться.

Козак 27 июля написал письмо советнику канцлера Германии Яну Хеккеру, в котором предложил отказаться от переговоров на уровне политсоветников в нормандском формате. В частности, замглавы администрации президента РФ заявил, что сам не собирается больше принимать участие в этом "спектакле". Копии послания были адресованы главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, советнику президента Франции Эммануэлю Бонну, а также министрам иностранных дел этих государств.

Ермак назвал письмо Козака тонкой дипломатической игрой.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

10 июля 2020 года Козак обвинил Украину в намерении выйти из переговоров в минском и нормандском форматах.