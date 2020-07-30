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ПОЛИТИКА

Ермак назвал письмо Козака тонкой дипломатической игрой

30 июля стало известно о послании замглавы администрации президента России Дмитрия Козака коллегам – политическим советникам глав стран "Нормандской четверки". В нем он называл бессмысленным и неэффективным нынешний формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал спокойно относиться к подобным письмам.

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Ермак: Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально
Ермак: Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально
Фото: ЕРА

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил получение письма замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, в котором тот назвал переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе на уровне политических советников лидеров "Нормандской четверки" бессмысленными. Послание отражает сложности переговорного процесса, считает Ермак, заявление которого приводит НВ.

"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, – это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", – отметил глава ОПУ.

Он убежден, что нет смысла говорить о прекращении переговоров.

"Мы находимся в диалоге и стремимся к результату. Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально, это дипломатия. И это – переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", – добавил Ермак.

Козак 27 июля написал письмо советнику канцлера Германии Яну Хеккеру, в котором предложил отказаться от переговоров на уровне политсоветников в нормандском формате. В частности, замглавы администрации президента РФ заявил, что сам не собирается больше принимать участие в этом "спектакле". Копии послания были адресованы Ермаку, советнику президента Франции Эммануэлю Бонну, а также министрам иностранных дел этих государств.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

10 июля 2020 года Козак обвинил Украину в намерении выйти из переговоров в минском и нормандском форматах.

Теги: Дмитрий Козак, переговоры, нормандский формат, советник, война на Донбассе, Андрей Ермак
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