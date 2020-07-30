ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Козак назвал переговоры советников в нормандском формате спектаклем и заявил, что не намерен участвовать в нем – СМИ

Издание "Страна" опубликовало письмо, подписанное замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком, в котором тот заявил о неэффективности переговоров в формате политических советников глав стран "Нормандской четверки". "РИА Новости" пишет, что заявление Козака не означает выхода РФ из переговоров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Козак представляет Россию на переговорах политических советников в нормандском формате
Козак представляет Россию на переговорах политических советников в нормандском формате
Фото: ЕРА

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 27 июля написал письмо советнику канцлера Германии Яну Хеккеру, в котором назвал переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе на уровне политических советников лидеров "Нормандской четверки" бессмысленными и предложил отказаться от этого формата. Копии послания адресованы главе Офиса президента Украине Андрею Ермаку, советнику президента Франции Эммануэлю Бонну, а также министрам иностранных дел этих государств, пишет издание "Страна".

Оно приводит скриншот документа, полученного от Офиса президента.

В письме говорится, что работа советников глав государств нормандского формата неэффективна. Козак утверждает, что недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималось практически без участия Франции и Германии, а целиком основывалось на российских предложениях.

Также он подверг критике проект некоего документа, который сейчас прорабатывается в рамках "четверки". Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессодержательный.

"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников N4 по содержательным вопросам урегулирования конфликта. Конечно, этот "эксперимент" может быть продолжен, но уже без деятельного участия России. Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", – написал замглавы администрации президента РФ.

Он предложил предоставить помощникам лидеров стран "Нормандской четверки" заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. А согласование вопросов, которыми занимались Козак, Ермак, Хеккер и Бонн, – передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Скриншот: strana.ua
Скриншот: strana.ua

Скриншот: strana.ua
Скриншот: strana.ua

Скриншот: strana.ua
Скриншот: strana.ua

Источник российского агентства "РИА Новости" подтвердил существование письма, заметив, что Козак не выдвигал предложений по выходу РФ из переговоров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

10 июля 2020 года Козак обвинил Украину в намерении выйти из переговоров в минском и нормандском форматах.

Теги: Дмитрий Козак, нормандский формат, советник, война в Украине, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
  Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
  Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
"Если бы не обратился за помощью – был бы мертв". Элтон Джон отмечает 30 лет трезвости
"Если бы не обратился за помощью – был бы мертв". Элтон Джон отмечает 30 лет трезвости
  Автор песни "Слуга народа" Шуров: Если в 15-м году кто-то мог сказать, что Зеленский будет баллотироваться в президенты, пусть бросит в меня камень
  Автор песни "Слуга народа" Шуров: Если в 15-м году кто-то мог сказать, что Зеленский будет баллотироваться в президенты, пусть бросит в меня камень
  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь
  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Суд продлил Ефремову срок домашнего заключения
Суд продлил Ефремову срок домашнего заключения
Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет
Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил
Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS