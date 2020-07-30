Козак назвал переговоры советников в нормандском формате спектаклем и заявил, что не намерен участвовать в нем – СМИ

Издание "Страна" опубликовало письмо, подписанное замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком, в котором тот заявил о неэффективности переговоров в формате политических советников глав стран "Нормандской четверки". "РИА Новости" пишет, что заявление Козака не означает выхода РФ из переговоров.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 27 июля написал письмо советнику канцлера Германии Яну Хеккеру, в котором назвал переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе на уровне политических советников лидеров "Нормандской четверки" бессмысленными и предложил отказаться от этого формата. Копии послания адресованы главе Офиса президента Украине Андрею Ермаку, советнику президента Франции Эммануэлю Бонну, а также министрам иностранных дел этих государств, пишет издание "Страна".

Оно приводит скриншот документа, полученного от Офиса президента.

В письме говорится, что работа советников глав государств нормандского формата неэффективна. Козак утверждает, что недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималось практически без участия Франции и Германии, а целиком основывалось на российских предложениях.

Также он подверг критике проект некоего документа, который сейчас прорабатывается в рамках "четверки". Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессодержательный.

"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников N4 по содержательным вопросам урегулирования конфликта. Конечно, этот "эксперимент" может быть продолжен, но уже без деятельного участия России. Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", – написал замглавы администрации президента РФ.

Он предложил предоставить помощникам лидеров стран "Нормандской четверки" заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. А согласование вопросов, которыми занимались Козак, Ермак, Хеккер и Бонн, – передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Скриншот: strana.ua

Скриншот: strana.ua

Скриншот: strana.ua

Источник российского агентства "РИА Новости" подтвердил существование письма, заметив, что Козак не выдвигал предложений по выходу РФ из переговоров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

10 июля 2020 года Козак обвинил Украину в намерении выйти из переговоров в минском и нормандском форматах.