Песков прокомментировал возможность возвращения российских офицеров в СЦКК

Необходимы гарантии равноправного участия представителей Украины и России в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложение украинского вице-премьера Алексея Резникова о возвращении российских офицеров в центр.

Вопрос возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) никто не отказывался обсуждать, но необходимо устранить причины ухода российской стороны из центра. Об этом 28 июля сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"После того как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о конкретных условиях сложно", – сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала выходу российских офицеров из группы, то станет понятно, "что мешало продолжению этой практики", однако не уточнил, о чем речь.

В сентябре 2014 года на Донбассе был создан Совместный центр по контролю и координации. В его состав входили украинские и российские военные. Они занимались мониторингом и координацией прекращения огня, а также организацией буферной зоны. База СЦКК располагается в Соледаре Донецкой области.

18 декабря 2017 года в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия отзывает своих офицеров из СЦКК. В ведомстве отметили, что новый порядок въезда в Украину российских граждан, который вступил в силу с 1 января 2018 года и согласно которому они должны были заблаговременно сообщать о поездке, "неприемлем" для офицеров, входящих в состав совместного центра.

В украинском МИД расценили такое решение России как провокацию и стремление снять с себя ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины.

27 июля 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал СЦКК "работающим механизмом" и выразил мнение, что возвращение российских офицеров позволит двигаться к достижению постоянного режима тишины и деэскалации на Донбассе.