Украина хочет, чтобы российские офицеры вернулись в СЦКК – Резников

Украинская сторона надеется, что работа Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения будет возобновлена. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По информации Резникова, российская сторона не отказывается от участия в СЦКК, но выдвигает свои требования Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон позволит двигаться к достижению постоянного режима тишины и деэскалации на Донбассе. Об этом 27 июля заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в комментарии hromadske.

"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм работающий", – рассказал министр.

По информации Резникова, российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.

"Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этого СЦКК", – сказал Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В сентябре 2014 года на Донбассе был создан Совместный центр по контролю и координации. В его состав входили украинские и российские военные. Они занимались мониторингом и координацией прекращения огня и организацией буферной зоны. База СЦКК располагается в Соледаре Донецкой области.

18 декабря 2017 года в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия отзывает своих офицеров из СЦКК. В ведомстве отметили, что новый порядок въезда в Украину российских граждан, который вступает в силу с 1 января 2018 года и согласно которому они должны будут заблаговременно сообщать о поездке, "неприемлем" для российских офицеров, входящих в состав совместного центра.

В украинском МИД расценили такое решение России как очередную провокацию и стремление снять с себя любую ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины.