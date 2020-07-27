Гармаш об объявленном перемирии на Донбассе: Тактические плюсы от него я считаю значительными

Представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что пока не видит подвижек и прорывов в переговорном процессе.

Гармаш: Путину уже сложно будет сказать, что он – не сторона конфликта Фото: Sergiy Garmash / Facebook

Журналист Сергей Гармаш, который недавно вошел в политическую подгруппу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, 26 июля в эфире телеканала "Украина 24" высказал сомнения, что перемирие будет длительным.

"Я не сильно верю в то, что перемирие будет длительным и устойчивым, потому что если бы была политическая воля на прекращение конфликта, оно бы наблюдалось не только в сфере безопасности, но и в политической подгруппе, в гуманитарной подгруппе, где обменивают наших пленных. Сейчас, по крайней мере в политической подгруппе, каких-то подвижек, прорывов и предпосылок я не вижу", – отметил Гармаш.

По его словам, объявленное перемирие – тактическое.

"В чем его плюс для Украины, дай бог если оно не сорвется, то все-таки не мы его сорвем. И ответственность будет лежать на той стороне", – считает журналист.

Он отметил, что уже есть совместное заявление Берлина и Парижа, которые поддерживают это перемирие.

"Наш президент говорит о том, что он хочет, чтобы на нормандской встрече уже четырьмя лидерами было подписано это перемирие. То есть [президенту РФ Владимиру] Путину уже сложно будет сказать, что он – не сторона конфликта. Поэтому тактические плюсы от этого перемирия я считаю значительными", – добавил Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, который вступает в силу с 00.00 27 июля. В штабе ООС подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий.

О готовности к перемирию заявили также боевики "ЛНР" и "ДНР".

В полночь 27 июля перемирие вступило в силу.