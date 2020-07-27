Вступила в силу договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе

О прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля стороны конфликта договорились 22 июля. О готовности к перемирию заявляли и боевики, и Объединенные силы.

С 00.00 27 июля вступили в силу договоренности о перемирии на Донбассе. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи. В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что "подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, который вступает в силу с 00.00 27 июля. В штабе ООС подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий.

О готовности к перемирию заявили также боевики "ЛНР" и "ДНР".