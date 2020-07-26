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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики за сутки 15 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, который вступает в силу с 00.00 27 июля.

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За минувшие сутки не было потерь в рядах ООС
За минувшие сутки не было потерь в рядах ООС
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное.

"В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм", – отметили в штабе.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется, сообщили украинские военные.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, который вступает в силу с 00.00 27 июля.

В штабе подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий.

"Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих в случае нарушения договоренностей противником действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае наступательных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры. ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании ООС созданы соответствующие дополнительные резервы", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/907251243100826

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Авдеевка, Попасная, Троицкое, Крымское, Опытное, Орехово, Водяное, Лебединское, ВСУ, обстрелы, Новозвановка, Новоалександровка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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