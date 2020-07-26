Боевики "ЛДНР" заявили о готовности к перемирию

Представители незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" сообщили, что получили приказ о необходимости прекратить огонь с 00.01 27 июля.

Боевики "ДНР" заявили, что получили приказ о прекращении огня с 27 июля. Об этом пишет подконтрольное боевикам агентство "ДАН" со ссылкой на "начальника управления народной милиции ДНР" Дениса Синенкова.

По его словам, с 00.01 часа 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Приказ якобы был доведен до всех подразделений.

Синенков уверяет, что по всей линии соприкосновения в каждом подразделении командиры будут проводить контроль за выполнением достигнутых договоренностей.

Об аналогичном приказе сообщили и боевики "ЛНР".

"Всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения условий действия дополнительных мер контроля режима прекращения огня", – говорится в сообщении "народной милиции ЛНР".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, который вступает в силу с 00.00 27 июля. В штабе ООС подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий.