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Папа римский приветствовал соглашение о перемирии на Донбассе

Папа римский Франциск считает, что заключенное сторонами конфликта на Донбассе решение о прекращении огня с 27 июля поможет восстановить доверие и создать предпосылки для примирения.

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Понтифик: Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике
Понтифик: Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике
Фото: ЕРА

Папа римский Франциск приветствовал соглашение о прекращении огня на Донбассе, достигнутое трехсторонней контактной группой. Об этом он сказал в ходе воскресной службы, сообщает Vatican News.

Понтифик поблагодарил стороны за "этот знак доброй воли, направленный на то, чтобы принести столь желанный мир в этот регион страданий".

"Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования", – отметил папа римский.

По его словам, "только таким образом удастся восстановить доверие и заложить основы для примирения, которое так необходимо и долгожданно".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Теги: Украина, папа римский, Донбасс, перемирие, война на Донбассе, трехсторонняя контактная группа
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