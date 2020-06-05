Папа римский поблагодарил Зеленского за попытки прекратить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Франциску за содействием в освобождении украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированной части Донбасса и в Крыму.

Зеленский: Мы ищем решение для продвижения в мирном урегулировании Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Владимир Зеленский обсудил во время телефонного разговора с папой римским ситуацию на Донбассе и кризис, вызванный пандемией COVID-19, сообщил Офис президента Украины 5 июня.

Зеленский проинформировал понтифика об успешных мерах, принятых Украиной во время карантина, в частности о переходе обучения школьников в онлайн-формат. Президент отметил пример отдельных украинских церквей в поддержке карантина.

Также глава государства затронул тему войны на востоке Украины и обратился к папе римскому с просьбой о помощи в освобождении украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированной части Донбасса и в Крыму.

"Мы ищем решение для продвижения в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" относительно собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул Зеленский.

Понтифик поблагодарил президента за попытки прекратить войну на Донбассе. Он отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Суд признал нацгвардейца Виталия Маркива виновным в смерти на Донбассе в мае 2014 года итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции, но работу судебной системы Италии нарушила пандемия коронавируса.