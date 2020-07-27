Сутки на Донбассе. До перемирия боевики 13 раз обстреляли позиции ООС и жилые кварталы Авдеевки

26 июля огневая активность боевиков была зафиксирована у Водяного, Пивденного, Широкино, Пищевика, Песок, Опытного, Лебединского, Счастья. Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые кварталы Авдеевки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

С 00.00 на Донбассе в силу вступило перемирие Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы", – говорится в сообщении.

Огневая активность была зафиксирована у Водяного, Пивденного, Широкино, Пищевика, Песок, Опытного, Лебединского, Счастья и Авдеевки. Здесь боевики применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, беспилотники и стрелковое вооружение.

В штабе отметили, что представители незаконных вооруженных формирований 26 июля открывали огонь по населенным пунктам – из Яковлевки в сторону Авдеевки противник применил минометы калибра 82 мм.

"В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару. Кроме того, во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибра 82 мм. Жертв и раненых среди гражданского населения нет", – добавили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В полночь на 27 июля 2020 года на Донбассе началось очередное перемирие.