ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Вероятность войны в Черном море в этом году составляет 70–80% – главред BlackSeaNews

В конце сентября и в октябре совпадет ряд факторов, которые может использовать Россия для начала вооруженной агрессии в Черноморском регионе. Такое мнение высказал главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия собирается проводить масштабные военные учения в Черном море осенью
Россия собирается проводить масштабные военные учения в Черном море осенью
Фото: Минобороны России / Facebook

Россия способна начать масштабные военные действия в Черном море во второй половине 2020 года. Такое мнение во время круглого стола на тему "Вызовы и угрозы Черноморского региона" 31 июля высказал главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, сообщает "Укринформ".

"Мы оцениваем вероятность войны в этом году в Черном море как около 70–80%, во всяком случае более 50%. Сроки, когда это будет? Конец сентября – октябрь, когда совпадает целый ряд факторов", – прогнозирует он.

Такими факторами, по его мнению, станут концентрация военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений "Кавказ-2020" и местные выборы в Украине.

"Мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных общинах, а такие местные общины у нас – все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от [президента России Владимира] Путина", – считает Клименко.

Он скептически относится к заявлениям украинского военного руководства о том, что состав военной группировки России в Крыму в настоящее время недостаточен для атаки на Украину.

"После того, как появилось железнодорожное сообщение по Керченскому мосту, эта ситуация может измениться в течение нескольких дней путем переброски по железной дороге на север Крыма – в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск", – сказал журналист.

По его словам, стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы обратиться к США и НАТО с просьбой "прикрыть" этот регион на несколько лет, пока не будут построены ВМС Украины, силы ПВО и создан ракетный щит страны. Также срочно необходимо создавать военно-морскую миссию под эгидой ЕС и НАТО для патрулирования в Черном море, считает эксперт.

В июне 2020 года бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

В начале июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".

26 июля Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским охарактеризовал принятое Верховной Радой постановление о проведении местных выборов 25 октября 2020 года как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования.

Теги: Россия, Украина, Черное море, ВМС Украины, военные учения, вторжение, местные выборы, Крымский мост, Андрей Клименко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS