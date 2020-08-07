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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Шмыгаль рассказал, когда Украина может начать подачу воды в Крым

Поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "Радіо Свобода".

Премьер-министр сказал, что Украина не будет поставлять воду для нужд российских военных
Премьер-министр сказал, что Украина не будет поставлять воду для нужд российских военных
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа. Об этом Шмыгаль сказал в программе "Радіо Свобода" "Субботнее интервью".

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если произойдет гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", – сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам и для нужд военных баз.

"Это невозможно", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также заметил, что с точки зрения промышленных поставок воды технически невозможно поставлять днепровскую воду в Крым.

"Северо-Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты провели, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", – сказал премьер-министр Украины.

Шмыгаль 11 июня говорил, что "восстановление поставки [воды] через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит и это не является предметом какого-то торга.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Теги: Крым, военные, оккупация, Северо-Крымский канал, гуманитарная катастрофа, Денис Шмыгаль, российские военные
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