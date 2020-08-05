Россия вытесняет украинскую церковь из оккупированного Крыма – представительство Зеленского

4 августа Верховный суд РФ отказался отменить решение о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. В представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым назвали происходящее уничтожением очагов украинской культуры на полуострове.

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым осуждает преследование государством-оккупантом Крымской епархии Православной церкви Украины и ее верующих. Об этом 5 августа сообщили на странице представительства в Facebook в связи с отказом Верховного суда РФ пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора в оккупированном Симферополе.

"Решение суда, направленное на выселение епархии из кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению украинской церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Россия хочет, чтобы в Крыму не было украинской церкви, важного центра единения украинцев", – заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

В заявлении приводятся слова адвоката Сергея Зайца, назвавшего вердикт Верховного суда РФ граничащим с геноцидом.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

В марте 2019 года "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня 2019-го "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано".

Епархия просила апелляционный "суд" отменить решение первой инстанции.

29 августа 2019 года подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму.

4 августа 2020 года Верховный суд РФ отказался отменять это решение.