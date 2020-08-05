ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении ПЦУ из собора в Симферополе – адвокат

Адвокат Сергей Заец считает, что ликвидация украинской православной общины в оккупированном Крыму граничит с геноцидом. Так он прокомментировал отказ Верховного суда РФ оставить ПЦУ собор в Симферополе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупационные власти решили выселить общину ПЦУ из собора в Симферополе
Оккупационные власти решили выселить общину ПЦУ из собора в Симферополе
Фото: krymr.com

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Об этом сообщил в Facebook адвокат Сергей Заец.

"Время бить в набат... По существу это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Россия уничтожает еще одну украинскую религиозно-культурную группу и продолжает зачистку Крыма от всего украинского", – написал он.

По словам адвоката, одновременно с выселением ПЦУ из собора в Симферополе оккупационные власти "пытаются снести часовню в Евпатории".

"За неделю до этого архиепископ [крымского подразделения ПЦУ] Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню", – рассказал Заец.

https://www.facebook.com/swebborn/posts/10217527190601486

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В марте 2019 года "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано".

Епархия просила апелляционный "суд" отменить решение первой инстанции.

29 августа подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин Православной церкви Украины на территории полуострова.

Теги: Крым, религия, оккупация, церковь, аннексия, Верховный суд РФ, апелляция, адвокат, Климент, суд, ПЦУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
  Свадьба в стиле COVID. 59-летний Пенн поделился подробностями своей свадьбы с 28-летней избранницей
  Свадьба в стиле COVID. 59-летний Пенн поделился подробностями своей свадьбы с 28-летней избранницей
Мишель Обама поделилась семейным снимком, сделанным во время отдыха на море
Мишель Обама поделилась семейным снимком, сделанным во время отдыха на море
  Джекман заявил, что карантин сблизил его с женой
  Джекман заявил, что карантин сблизил его с женой
Звезда "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
Звезда "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
"Я начала примерять на себя фамилию Пархоменко, но счастье продлилось недолго". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, почему не вышла за него замуж
"Я начала примерять на себя фамилию Пархоменко, но счастье продлилось недолго". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, почему не вышла за него замуж
"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции
"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции
"Сорри, это моя жизнь". Ефросинина заявила, что вынуждена была принять вместе с мужем жесткое решение
"Сорри, это моя жизнь". Ефросинина заявила, что вынуждена была принять вместе с мужем жесткое решение
Названы имена партнерш Танковича и Танчинца в шоу "Танцы со звездами"
Названы имена партнерш Танковича и Танчинца в шоу "Танцы со звездами"
Беременная участница "Танцев со звездами" Гвоздева назвала дату родов
Беременная участница "Танцев со звездами" Гвоздева назвала дату родов
Бьюти-блогер рассказала, как карантин изменил тренды в макияже
Бьюти-блогер рассказала, как карантин изменил тренды в макияже
Как организовать систему видеонаблюдения дома
Как организовать систему видеонаблюдения дома Актуально
Зета-Джонс рассказала, какой косметике отдает предпочтение
Зета-Джонс рассказала, какой косметике отдает предпочтение
Супруга принца Гарри Меган в день рождения получила поздравления от королевской семьи
Супруга принца Гарри Меган в день рождения получила поздравления от королевской семьи
Бочелли показал, как музицирует с восьмилетней дочерью
Бочелли показал, как музицирует с восьмилетней дочерью
Клум показала свадебное фото с мужем-гитаристом
Клум показала свадебное фото с мужем-гитаристом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS