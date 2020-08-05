Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении ПЦУ из собора в Симферополе – адвокат

Адвокат Сергей Заец считает, что ликвидация украинской православной общины в оккупированном Крыму граничит с геноцидом. Так он прокомментировал отказ Верховного суда РФ оставить ПЦУ собор в Симферополе.

Оккупационные власти решили выселить общину ПЦУ из собора в Симферополе Фото: krymr.com

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Об этом сообщил в Facebook адвокат Сергей Заец.

"Время бить в набат... По существу это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Россия уничтожает еще одну украинскую религиозно-культурную группу и продолжает зачистку Крыма от всего украинского", – написал он.

По словам адвоката, одновременно с выселением ПЦУ из собора в Симферополе оккупационные власти "пытаются снести часовню в Евпатории".

"За неделю до этого архиепископ [крымского подразделения ПЦУ] Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню", – рассказал Заец.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В марте 2019 года "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано".

Епархия просила апелляционный "суд" отменить решение первой инстанции.

29 августа подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин Православной церкви Украины на территории полуострова.