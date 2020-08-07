В Минске задержали троих журналистов "Настоящего времени". Среди них – двое украинцев

Причина задержания корреспондентов телеканала "Настоящее время" (проект "Радио Свобода") в Минске на данный момент неизвестна. Их телефоны отключены.

В отеле "Минск" в столице Беларуси 7 августа задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время" (проект "Радио Свобода") Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Об этом сообщается на сайте телеканала.

"По нашим данным, их везут в Московский РУВД Минска. Причина задержания на этот момент неизвестна. Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего времени" в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы", – заявила редакция.

Телеканал отметил, что журналисты телеканала уже несколько недель находятся в Беларуси и освещают ход президентской кампании. Накануне вечером "Настоящее время" провело четырехчасовой эфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Ромалийская – украинская журналистка, ведет главную информационную программу телеканала – "Вечер". Гребенюк – украинский журналист, работающий в пражской редакции "Настоящего времени", Баранок – россиянин, собственный корреспондент телеканала в Санкт-Петербурге.

"Настоящее время" направило запросы о задержании корреспондентов в МВД Беларуси. Ответа пока не поступило.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.