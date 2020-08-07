В Беларуси задержали начальника штаба кандидата в президенты Череченя

7 августа сотрудники белорусской милиции по подозрению в нарушении правил проведения массовых мероприятий задержали Николая Лысенкова – начальника штаба соперника Александра Лукашенко на президентских выборах Сергея Череченя.

Белорусская милиция 7 августа по подозрению в нарушении правил проведения массовых мероприятий задержала Николая Лысенкова, который является начальником предвыборного штаба председателя партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя. Об этом сообщает РБК.

Видео задержания у избирательного участка города Столбцы Минской области опубликовал штаб Череченя в YouTube.

ВИДЕО

Видео: Столбцы жизни / YouTube

В милиции заявили, что против Лысенкова начато административное производство по статье 23.34 Кодекса об административных нарушениях Беларуси – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

6 августа в Минске задержали главу штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. После разъяснительной беседы ее отпустили, пишет DW.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

В выборах участвует действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Его главных конкурентов – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к выборам не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться с Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского, которого тоже не допустили к выборам.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и Черечень.