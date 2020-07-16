В Беларуси штабы трех главных соперников Лукашенко на выборах объединились

Объединенный штаб Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико заявил, что они планируют провести повторные выборы президента Беларуси после 9 августа.

В Беларуси штабы трех претендентов на пост президента – Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико – решили объединиться. Об этом говорится на сайте штаба Бабарико.

В штабе озвучили основные принципы предвыборной кампании. Среди них:

призыв избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать;

освобождение политзаключенных, "экономических" заключенных, предоставление им права на пересмотр дел в независимых и честных судах;

проведение повторных выборов после 9 августа 2020 года;

информирование избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами;

призыв участвовать в инициативах за честные выборы и становиться наблюдателями;

призыв в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки.

Из всех вышеперечисленных претендентов только Тихановскую зарегистрировали кандидатом, остальным же отказали. Она является женой белорусского блогера Сергея Тихановского. Когда его не допустили к выборам, он решил предложить кандидатуру своей жены – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Экс-банкира Виктора Бабарико, которого называли главным соперником действующего президента Александра Лукашенко, заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. 15 июля ЦИК отказал Бабарико в регистрации.

Кроме того, Центризбирком Беларуси забраковал больше половины подписей, которые экс-дипломат Валерий Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо Лукашенко и Тихановской, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.