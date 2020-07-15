В МВД Беларуси подтвердили задержание более 250 участников протестов

14 июля некоторые граждане Беларуси поддались влиянию интернет-провокаторов, призывавших принять участие в несанкционированных акциях протеста, заявила спикер МВД страны Ольга Чемоданова.

14 июля на акциях протеста в Беларуси задержали более 250 человек. Об этом 15 июля в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

"Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержано более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске", – написала она.

Спикер МВД Беларуси утверждает, что, "проигнорировав предупреждения правоохранительных органов о недопустимости нарушений общественного порядка, некоторые граждане, к сожалению, поддались влиянию интернет-провокаторов", что привело "к определенным негативным последствиям".

"Часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС. К слову, в Витебске обошлось без задержаний. Действия сотрудников милиции, в особенности ОМОНа и ГАИ, отличались слаженностью и четкостью. Несмотря на агрессию отдельных граждан, они показали выдержку и высокий профессионализм", – считает Чемоданова.

Поводом к акциям послужил отказ Центризбиркома Беларуси зарегистрировать кандидатами на пост президента оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Задержания проходили в Минске, Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

Одним из главных соперников Лукашенко называли банкира Бабарико. Он был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. 15 июля ЦИК отказал Бабарико в регистрации.