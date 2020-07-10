Лукашенко: Я постараюсь сделать все, чтобы майдана в Беларуси не было

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к журналистам с просьбой рассказать ему, каких изменений они хотят, и заявил о намерении "сделать новую конституцию".

Лукашенко: Надо взять голову в руки и понять, какая должна быть страна Фото: ЕРА

Изменения в Беларуси должны начинаться с изменений в конституцию, а не с революции. Об этом 9 июля на встрече с представителями СМИ заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Совершенствуя, мы должны начинать с конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и "памяркоўнасць" (толерантность на белорусском. – "ГОРДОН") – все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажите, какие нужны вам изменения", – обратился Лукашенко к журналистам.

Он высказал мнение, что изменения могут быть связаны с перераспределением властных полномочий.

"Только надо при этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых. А во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел", – подчеркнул президент Беларуси.

По его словам, "надо взять голову в руки" и понять, какая должна быть страна.

"Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что в настоящее время "идет передел мира", и Беларуси важно найти свое место.

"Балансировать между этими гигантами – очень опасное дело, но куда деваться?" – сказал президент Беларуси.

В Беларуси 9 августа должны состояться президентские выборы. В преддверии голосования власти страны усилили давление на оппозицию. Так, один из главных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.