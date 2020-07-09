Лукашенко о свободе слова в Беларуси: Наведем порядок

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что число государственных СМИ в стране сокращаться не будет.

В Беларуси будут наводить порядок со свободой слова, заявил 9 июля на встрече с представителями крупных СМИ президент Александр Лукашенко. Об этом информирует сайт главы белорусского государства.

"Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то – обзовут еще похлеще… Каждый из вас получил порцию [негатива], тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство... Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", – сказал Лукашенко.

Президент считает, что важным фактором является наличие в стране государственных СМИ, он заверил, что их число сокращаться не будет, им также будет предоставлена поддержка.

Лукашенко подчеркнул, что "наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети интернет". Он обратил внимание на личные оскорбления, которые получили в соцсетях некоторые авторы публикаций.

В Беларуси 9 августа должны состояться президентские выборы. В преддверии голосования власти страны усилили давление на оппозицию. Так, один из главных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.