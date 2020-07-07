"Уважая труд уборщиц, я босиком хожу". Лукашенко пришел на интервью без обуви. Видео
В 2018 году президент Беларуси Лукашенко пришел на интервью к журналисту телеканала "Беларусь 1" Андрею Кривошееву без обуви. Об этом сам Кривошеев рассказал спустя фактически два года после интервью в фильме о журналистах, которые работают с президентом Беларуси (он был опубликован в YouTube 4 июля). В фильме показали кадры, как Лукашенко выходит из лифта без обуви, в одних носках, и говорит журналистам: "Уважая труд уборщиц, я босиком хожу". По словам журналиста, во время съемок программы он тоже снял обувь. Интервью они записывали после переговоров Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Издание "Белновости" отметило, что запись интервью проходила во Дворце Независимости в Минске – официальной резиденции президента Беларуси. При этом в полной версии интервью, которая вышла в 2018 году, Лукашенко и журналиста показывали только крупными планами. То, что они без обуви, зрителям не продемонстрировали.
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