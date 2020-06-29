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"А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню". Лукашенко заявил, что три месяца "с ума сходил" из-за коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна избрала особый путь борьбы с коронавирусом и сумела его победить.

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Лукашенко: Когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего
Лукашенко: Когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со сторонниками в Солигорске заявил, что страна победила коронавирус. Фрагмент его выступления 28 июня показал телеканал "Беларусь 1".

Журналисты отметили, что это была закрытая встреча, но им удалась получить "уникальный материал – супероткровенный диалог президента с активом Минской области". По данным пресс-службы Лукашенко, он посещал Солигорский район 26 июня.

"Евросоюз  гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают  а там сотня погибших... Россия тут изолировала всех и прочее. "А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то и тому подобное". Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего", – сказал президент.

По его словам, таким образом он пытался успокоить людей. 

"Я как президент, с ума сходя, три месяца переживая за то, что творится с этим COVID… Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь борьбы с этим вирусом заняла. Думал: мало того, что вы не поняли, а не дай бог, мы не справимся  вы точно начнете о меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили", – убежден Лукашенко. 

Он сказал, что люди в Беларуси продолжают болеть, но "даже огромная Минская область скатилась с этого плато", и ежедневно число выздоровевших превышает количество новых заболевших.

По словам Лукашенко, стратегия властей была направлена на борьбу с отдельными очагами инфекции, но они прорабатывали разные сценарии действий, вплоть до введения комендантского часа. Он добавил, что "если бы вся страна поднялась", власти готовы были ввести режим изоляции – "но Господь пожалел".

По данным минздрава Беларуси на 29 июня, в стране коронавирус подтвердили у 61 790 человек, из них 387 умерли, а 45 213 уже вылечились. Оппозиционные белорусские журналисты считают, что официальная статистика по коронавирусу в стране недостоверна.

В период эпидемии Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране не было запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения призывали власть ввести ограничительные меры.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,1 млн, из них более 5,16 млн вылечились, а 502,6 тыс. умерли.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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