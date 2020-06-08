В Беларуси почти 50 тыс. инфицированных COVID-19

В Беларуси по состоянию на 8 июня зарегистрировано 49 453 случая инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством здравоохранения страны.
За минувшие сутки зафиксировано 823 новых случая коронавируса, умерло семь человек.
В общей сложности в Беларуси умерли 276 человек с подтвержденным COVID-19, выздоровели 23 880 пациентов.
По данным белорусского минздрава, в стране проведено почти 633 тыс. тестов на коронавирус.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, заболело более 7 млн человек, более 403 тыс. из них умерли, а 3,15 млн выздоровели.