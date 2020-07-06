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Венедиктов: Лукашенко взял Путина за пуговицу и сказал: "Я согласен". Путин растерялся: "На что?" – "На все! Давайте так: вы президент, я – вице-президент, а на следующий год наоборот"

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что, по его информации, Москва и Минск продолжают вести переговоры об объединении двух стран, а согласится ли президент Беларуси Александр Лукашенко принять предложение РФ, зависит от цены, которую ему озвучит российский президент Владимир Путин.

 
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Венедиктов: Тут надо же спрашивать не у Лукашенко, а смотреть, что ему предложат. У него товар
Венедиктов: Тут надо же спрашивать не у Лукашенко, а смотреть, что ему предложат. У него товар 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия и Беларусь продолжают вести переговоры об интеграции, но для президента РФ Владимира Путина это перестало быть первоочередной задачей. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Я думаю, что торговля с [президентом Беларуси Александром] Лукашенко идет. Я думаю, что для Путина это перестало быть "немедленно, сейчас и здесь". "Ну хорошо, пусть еще товар отлежится, пусть виски в бочке постоят, через годик вернемся". Все-таки объединение – это красиво. Конституция, обнуление [сроков] – это все же мелко, а объединение – это величие, [мол], мы собираем нашу страну. Учебник истории", – сказал Венедиктов. 

Гордон спросил у собеседника, удастся ли России, по его мнению, "наклонить" Лукашенко.

"Президента не наклоняют, его покупают, вы меня, конечно, извините. С ним торгуются. Иногда запугивают: "С этой улицы не выйдешь. Кошелек держи крепче". Чтобы щеки не надувал! Там, конечно, торговля... Очень волновались [в Кремле], приедет ли Лукашенко на парад, для Путина этот парад был очень важен. Путин ведь не поехал на парад к Лукашенко, что я считаю ошибочным с точки зрения целей Путина. Но Лукашенко приехал. И во Ржев Лукашенко поехал. Там состоялись переговоры [с Путиным]. Они были очень light [легкие], по экономическим темам, [дескать], есть поправки в конституцию, давайте отложим вопросы [интеграции двух стран], уже не горит общий гимн, общий герб, общий президент", – рассказал гость программы. 

Устоит ли Лукашенко, по мнению Венедиктова, зависит от цены, которую ему предложит Россия. 

"Тут надо же спрашивать не у Лукашенко, а [смотреть], что [ему] предложат. У него товар. И он слушает внимательно: "Дайте цену!" А то председатель парламента [объединенного государства]! Что же такое? Это унижение. А Коля? Сына куда?" – отметил российский журналист.

Он рассказал, что некоторое время назад белорусский президент даже высказывал готовность к объединению, но выдвигал одно условие. 

"Мне подтвердили, но [это] байка. Если бы не подтвердили, то не поверил бы. Шанхай, полтора года назад (вероятно, речь идет о переговорах двух лидеров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. В 2018 году он проходил 9–10 июня в китайском городе Циндао, в 2019 году – 14 июня в столице Кыргызстана Бишкеке.  "ГОРДОН"). Российско-белорусская делегация. Путин и Лукашенко переговариваются. Путин говорит: "Давай объединимся", Лукашенко отвечает, мол, у меня своя страна. Они встают уже прощаться, и тут Лукашенко берет Путина за пуговицу и говорит: "Я согласен". Путин, как мне рассказали, растерялся и говорит: "На что согласен?" – "На все согласен, Владимир Владимирович. Давайте так: вы президент, я – вице-президент, а на следующий год наоборот". Я думал, что это анекдот до тех пор, пока один из членов белорусской делегации мне это не рассказал через полтора года. "А что, – говорит, – это у нас все знают. А что здесь несправедливого-то? Это же справедливо. А они ему какой-то парламентский пост [предлагают]", – отметил Венедиктов. 

Он назвал белорусскую сторону "торгашами", а возможное объединение двух стран – вопросом торговли. 

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Алексей Венедиктов
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