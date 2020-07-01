Посол Беларуси обвинил Россию в невыполнении договоренностей

Беларусь считает, что Россия не выполняет договоренности по транспортировке и ценам на газ.

Как сообщает "Белта", об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Дипломат отметил, что в ноябре 2011 года Минск согласился на продажу оставшихся 50% акций "Белтрансгаза" "с целью, что мы придем если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ".

При этом, заявил Семашко, сейчас на границе Беларуси и России цена на газ в два раза выше, чем в Смоленской области.

"Сегодня, я скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой, которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения", – сказал он.

Посол выразил надежду, что к 1 января 2022 года цены на газ будут приведены в соответствие с договоренностями.