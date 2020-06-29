Лукашенко заявил, что в России поняли, зачем он "прихлопнул" дочерний банк "Газпрома"

Руководители "Белгазпромбанка" готовились вывести из Беларуси отмытые миллионы долларов, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, в России знают о происходящем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что в России понимают причины, по которым был арестован экс-директор "Белгазпромбанка" (дочерний банк "Газпрома"), претендент на пост президента Виктор Бабарико. Об этом он сказал 28 июня на встрече с активом Минской области, фрагменты которой транслировал телеканал "Беларусь 1".

"Я заметил, что они (россияне. – "ГОРДОН") это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли. Все страдают: "Ах, Лукашенко посадил". А мы никого туда не звали. Мы действуем по закону, как это было всегда. А как иначе? $640 млн через банк отмыли и в Латвию перечислили", – заявил Лукашенко.

По его словам, на латвийский банк "надавили" американцы, расследующие факты отмывания средств в крупном размере. Совпадение по времени обысков в банке и предвыборной кампании белорусский президент считает случайным.

"Когда осуществили выемку в банке, – что меня поразило, – во всех основных ячейках лежали флешки, жесткие диски и горы документов. Когда мне доложили про флешки и жесткие диски, я понял, что там огромный пласт информации. И все: ах, а почему его раньше не арестовали? А почему мы вчера пирог не съели, а едим сегодня? Потому что не готовы были доказать все это. Потому что только в декабре прошлого года мы были проинформированы о том, что там происходило", – утверждает Лукашенко.

Он добавил, что "мешки денег и картины начали готовить к вывозу из Беларуси".

18 июня в Минске задержали конкурента Лукашенко на выборах президента Бабарико, который, по данным опросов общественного мнения, уверенно лидировал в рейтингах с перспективой победы в первом туре.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Бабарико и его сыну предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат экс-банкира заявил о невиновности своего клиента.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок.