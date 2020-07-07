"Мы с этой бедой справились". Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в Минске завершилась.

"Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы. Я с [председателем Совета Республики] Натальей Ивановной [Кочановой] только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что [в Минске] мы с этой бедой справились", – цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он добавил, что "надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии".

2 июля Лукашенко говорил, что в Беларуси "уже победили" коронавирус, однако отмечал, что это еще не окончательная победа.