"Мы с этой бедой справились". Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Минске

"Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы. Я с [председателем Совета Республики] Натальей Ивановной [Кочановой] только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что [в Минске] мы с этой бедой справились", – цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
Он добавил, что "надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии".
2 июля Лукашенко говорил, что в Беларуси "уже победили" коронавирус, однако отмечал, что это еще не окончательная победа.
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