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На границе Украины и Беларуси заработали еще два пункта пропуска

С полуночи 7 июля 2020 года на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска "Дольск" (Волынская область) и "Вильча" (Киевская область). Еще в девяти пунктах пропуска на украинско-российской и украинско-белорусской границах восстановлена возможность пешего пересечения границы.

Об этом сообщил официальный сайт Госпогранслужбы Украины. В ГПСУ подчеркнули, что в "Дольске" и "Вильче" границу можно пересечь пешком, на пассажирском или грузовом транспорте. При этом в "Вильче" границу могут пересекать только граждане Украины и Беларуси. "Дольск" – международный пункт пропуска, где могут пересекать границу все, кто имеет на это законное право", – уточнили в ведомстве. Для пешего перехода границы с РФ открыты пункты пропуска "Меловое" (Луганская область), "Гоптовка" (Харьковская область), "Бачевск" (Сумская область), "Юнаковка" (Сумская область), "Сеньковка" (Черниговская область), границы с Беларусью – "Новые Яриловичи" (Черниговская область), "Выступовичи" (Житомирская область), "Доманово" (Волынская область), "Славутич" (Черниговская область). Работа этих пунктов пропуска ранее была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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