На границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска

Пункт пропуска "Будомеж" – "Грушев" на границе Украины и Польши заработает с 1.00 6 июля.

3 июля Украину изъяли из списка стран, обсервация граждан которых необязательна Фото: dpsu.gov.ua

Польские пограничники готовы восстановить движение на автомобильном пункте пропуска "Будомеж" – "Грушев". Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Указанный пункт пропуска возобновит свою работу с 1.00 понедельника, 6 июля.

2 июля Польша отменила обязательную 14-дневную обсервацию для украинцев. Однако уже 3 июля Украину изъяли из списка стран, обсервация чьих граждан необязательна.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

С 1 июня в Украине возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.