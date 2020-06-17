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Украина возобновила работу пункта пропуска на границе с Румынией – Госпогранслужба

17 июня возобновлена работа пункта пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе Украины и Румынии. Без прохождения обсервации в Румынию могут въехать граждане, имеющие документы об официальном трудоустройстве.

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С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска
С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска
Фото: dpsu.gov.ua

С 17 июня в 18.00 возобновил работу пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе между Украиной и Румынией, об этом в Facebook сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По информации пограничной полиции Румынии, пропуск на территорию страны будет осуществляться для граждан, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации), а также для лиц, следующих транзитом через Румынию (в течение 48 часов), отметили в Госпогранслужбе.

Остальные категории лиц, прибывающих на территорию Румынии, подлежат обязательной обсервации.

В ГПСУ добавили, что в Украину разрешен въезд для иностранцев с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1629661033852305

Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, предусмотрена обсервация или самоизоляция с приложением "Дій вдома".

17 июня Кабинет Министров Украины по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границах с Беларусью и Россией.

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса действует с 12 марта. С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На том же заседании правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой, тогда как пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью остались закрытыми.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

Теги: Украина, Румыния, граница, Госпогранслужба, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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