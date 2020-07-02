Польша отменила обязательную обсервацию для пассажиров авиарейсов из Украины

Пассажиры, которые прилетают в Польшу из Украины, больше не должны отправляться на 14-дневную обсервацию. Об этом говорится в разъяснении пограничной службы Польши, опубликованном 2 июля.
В частности, в перечень граждан, которым не нужно проходить обсервацию, добавились пассажиры авиарейсов, прибывающие из Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Кореи и Украины.
При этом погранслужба напоминает, что на сухопутной границе между Украиной и Польшей ограничения все еще действуют, поэтому работают только четыре пункта пропуска: Ягодин, Краковец, Рава-Русская и Шегини.
Крупнейшая авиакомпания LOT анонсировала возобновление авиасообщения с Украиной, приостановленного из-за пандемии коронавируса, с 15 июля.