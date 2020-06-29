На границе с Венгрией возонобновлена работа четырех пунктов пропуска

По состоянию на 8.00 пункты пропуска с Венгрией "Вилок – Тисабеч", "Лужанка – Берегшурань", "Косино – Барабаш" и "Дзвонковое – Лонья" пересекли 625 человек.

Среди пересекших границу с Венгрией 185 человек направлялись на въезд в Украину Фото: dpsu.gov.ua

29 июня с 1.00 на границе с Венгрией полностью возобновили работу пункты пропуска "Вилок – Тисабеч", "Лужанка – Берегшурань", "Косино – Барабаш" и "Дзвонковое – Лонья". Об этом сообщили в пресс-службе Госспорганслужбы.

В ГПСУ отметили, что по состоянию на 8.00 эти пункты пропуска уже пересекли 625 человек, в том числе 185 – на въезд в Украину и 440 – на выезд.

В ведомстве напомнили украинцам, которые планируют поездку в Венгрию на короткий срок, что на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Также в ГПСУ добавили, что въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения. К тому же лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

19 июня в Венгрии возобновили пропуск автобусов через границу с Украиной.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

С 1 июня в Украине возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.