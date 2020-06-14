На границе со Словакией задержана группа нелегалов из восьми человек – ГПСУ

В Словакию в обход пунктов пропуска из Украины пытались пробраться семь граждан Афганистана и один выходец из Индии, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Сотрудники Чопского пограничного отряда в Закарпатской области задержали восемь нелегальных мигрантов, которые пытались пробраться в Словакию в обход пунктов пропуска. Об этом 14 июня проинформировал сайт Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"По информации, предварительно предоставленной словацкими пограничниками, сегодня утром патруль от отделения пограничной службы "Новоселица" обнаружил в лесу восемь иностранцев, которые двигались в сторону государственной границы, преодолевая горы. Их удалось остановить в 100 метрах от границы", – говорится в сообщении.

По данным пограничного ведомства, задержаны семеро граждан Афганистана (из них двое несовершеннолетних) и один выходец из Индии.

Госпогранслужба привлекла сотрудников соседних подразделений, чтобы выявить причастных к переправке иностранцев через границу.

В ГПСУ отметили, что значительную группу незаконных мигрантов из юго-восточной Азии пограничники Чопского отряда задержали четвертый раз за последние два месяца.

В частности, 23 апреля украинские пограничники задержали 12 мужчин-нелегалов из Афганистана, пытавшихся незаконно перейти границу Украины и Словакии. Сотрудникам ГПСУ пришлось открыть огонь, чтобы их остановить.