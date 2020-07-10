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Лукашенко ответил Венедиктову после его интервью с Гордоном: Суверенитет и независимость не продаются

Россия и Беларусь продолжают вести переговоры об интеграции, их результат будет зависеть от цены, которую предложит президенту Беларуси Александру Лукашенко российский президент Владимир Путин – заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Лукашенко на это ответил, что не пойдет на потерю суверенитета страны ни за какие деньги.

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Лукашенко: Мне ничего платить не надо
Лукашенко: Мне ничего платить не надо
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с представителями национальных СМИ 9 июля заявил, что главной задачей лидера страны является сохранение независимого, суверенного государства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Он вспомнил слова российского журналиста, главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону  рассказал, что, по его информации, Москва и Минск продолжают вести переговоры об объединении двух стран, а согласится ли президент Лукашенко принять предложение РФ, зависит от цены, которую ему озвучит российский президент Владимир Путин.

"Вчера-позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов говорит: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену. Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены. В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология", – подчеркнул Лукашенко.

Он сказал, что деньги как пришли, так и ушли, а такое не продается.

"Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются!" – добавил белорусский президент.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, переговоры, Алексей Венедиктов, суверенитет
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