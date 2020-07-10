Лукашенко ответил Венедиктову после его интервью с Гордоном: Суверенитет и независимость не продаются

Россия и Беларусь продолжают вести переговоры об интеграции, их результат будет зависеть от цены, которую предложит президенту Беларуси Александру Лукашенко российский президент Владимир Путин – заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Лукашенко на это ответил, что не пойдет на потерю суверенитета страны ни за какие деньги.

Лукашенко: Мне ничего платить не надо Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с представителями национальных СМИ 9 июля заявил, что главной задачей лидера страны является сохранение независимого, суверенного государства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Он вспомнил слова российского журналиста, главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что, по его информации, Москва и Минск продолжают вести переговоры об объединении двух стран, а согласится ли президент Лукашенко принять предложение РФ, зависит от цены, которую ему озвучит российский президент Владимир Путин.

"Вчера-позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов говорит: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену. Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены. В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология", – подчеркнул Лукашенко.

Он сказал, что деньги как пришли, так и ушли, а такое не продается.

"Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются!" – добавил белорусский президент.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.