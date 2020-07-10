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"Как при Сталине начинаете действовать. Мы проведем революцию!" Жириновский в Госдуме возмутился задержанием губернатора Хабаровского края

После задержания губернатора Хабаровского края РФ, члена ЛДПР Сергея Фургала глава партии Владимир Жириновский пригрозил российским властям "карантином" и уходом фракции ЛДПР из Госдумы.

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Жириновский выступил с трибуны Госдумы
Жириновский выступил с трибуны Госдумы
Фото: duma.gov.ru

9 июля лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления в Государственной думе РФ сравнил с временами Иосифа Сталина задержание губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала по делу о заказных убийствах. Об этом сообщает Meduza.

"Надо – фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки надеваете. Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать. Но [глава ФСБ Александр] Бортников – не [экс-глава НКВД Лаврентий] Берия. И "воронков" у вас не хватит", – сказал Жириновский.

По его мнению, Фургала задержали спустя 14 лет после инкриминируемых нарушений закона потому, что тот не стал возить в Москву "коробки" с деньгами.

"Придет время – мы вам, вашей власти объявим карантин. Это мы проведем революцию. Не то, что большевики там напортачили, [первый президент РФ Борис] Ельцин напортачил. Подросло поколение, которое вам ничего не простит и всех вас накажет", – заявил лидер ЛДПР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ сказал, что "нельзя диалог переводить в тему революции, в тему угроз" и что "так разрушаются государства".

Фургала задержали утром 9 июля, когда он вышел из дома, чтобы ехать на работу. Следственный комитет РФ считает его организатором покушений и убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургалу уже объявили обвинение.

Теги: Россия, Владимир Жириновский, ЛДПР, Хабаровский край, Следственный комитет РФ, Александр Бортников, задержание, губернатор, Вячеслав Володин
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